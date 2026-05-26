Papa Leone e la ‘Magnifica Humanitas’ al centro il fattore umano
Il Papa ha parlato della “Magnifica Humanitas” sottolineando che, nel rapporto tra intelligenza artificiale e persone, l’umanità deve rimanere al centro della società e delle relazioni. La riflessione si è concentrata sull’importanza di mantenere il fattore umano come priorità in un mondo sempre più influenzato dalla tecnologia. Il discorso è stato pronunciato durante un evento dedicato alle sfide etiche e sociali dell’innovazione digitale.
Nel rapporto tra intelligenza artificiale e persone l’umanità deve restare al centro della società e delle relazioni. Le riflessioni sulla prima enciclica del Papa Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone e la 'Magnifica Humanitas', al centro il fattore umano
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