Papa Leone e la 'Magnifica Humanitas', al centro il fattore umano

Notizia in breve

Il Papa ha parlato della “Magnifica Humanitas” sottolineando che, nel rapporto tra intelligenza artificiale e persone, l’umanità deve rimanere al centro della società e delle relazioni. La riflessione si è concentrata sull’importanza di mantenere il fattore umano come priorità in un mondo sempre più influenzato dalla tecnologia. Il discorso è stato pronunciato durante un evento dedicato alle sfide etiche e sociali dell’innovazione digitale.