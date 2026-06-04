Una persona su tre muore per malattie cardiovascolari in Italia, con il 35% dei decessi femminili e il 43% di quelli maschili. Questi dati si riferiscono a patologie legate a stili di vita sedentari e alla mancanza di attività fisica. La sedentarietà, spesso associata alla pigrizia sul divano, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per il cuore.

LA SALUTE e LA PIGRIZIA Andiamo alla sostanza e guardiamo la realtà in faccia. Le patologie cardio vascolari in Italia causano il 35% dei decessi nelle donne e il 43 % nei maschi. Quattro sono le principali cause: 1- assetto lipidico nel sangue (trigleridi, colesterolo, omocisteina, lipo proteina a (Lpa) 2- ipertensione arteriosa (valori superiori a 130 80) 3- alterata sensibilità all’insulina (eseguire ricerca insulina nel sangue) 4- eccesso di peso (aumento di massa grassa addominale: eseguire il rapporto tra circonferenza vita cm: altezza cm, il numero che viene deve essere inferiore a 0.49 per le donne e 0.53 per gli uomini, valori superiori stanno a significare eccesso di grasso addominale il più pericoloso per salute e longevità). 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il dottore non ci gira intorno: il peggior nemico del cuore? La pigrizia sul divano

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