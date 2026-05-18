Salernitana-Ravenna Cosmi non ci gira intorno | Un gol lo ha realizzato il pubblico

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Ravenna, il tecnico della Salernitana ha commentato l’esito della partita, evidenziando che un gol è stato realizzato anche grazie all’apporto del pubblico presente sugli spalti. Ha inoltre sottolineato l’importanza di non aver subito reti durante la gara, aspetto considerato cruciale nelle sfide di andata e ritorno dei play off. La vittoria ha aperto nuove possibilità per la qualificazione alle semifinali, mantenendo vive le speranze della squadra.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il 2-0 al Ravenna che apre nuovi interessanti scenari per il passaggio alla semifinale dei play off, il tecnico della Salernitana ha sottolineato la capacità della squadra di non prendere gol, aspetto fondamentale in sfide di andata e ritorni. Per Cosmi, poi, un ruolo decisivo nell’economia del match lo ha giocato l’apporto del pubblico. “Abbiamo incontrato – ha detto – il Ravenna, la migliore terza. A livello psicologico era difficile la sfida ma si gioca anche con la testa, non solo con i piedi. Ci siamo espressi meglio rispetto alla partita contro la Casertana, contro una squadra che giocava in un modo molto diverso, tranne dal punto di vista del modulo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana-Ravenna, Cosmi non ci gira intorno: “Un gol lo ha realizzato il pubblico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Casertana-Salernitana 1-0 pagelle: la Salernitana affonda al Pinto, Cosmi non scuote i granataLa Salernitana cade malamente al Pinto contro la Casertana, perdendo 1-0 e scivolando al quarto posto, sorpassata dal Cosenza. Pagelle Salernitana-Ravenna 2-0: Lescano e Anastasio piegano il Ravenna, la coreografia ispira DonnarummaDonnarumma salva i granata nel momento più difficile, poi l’Arechi esplode: Cosmi vede la semifinale Una coreografia spettacolare, ventiduemila cuori... Una curva così, una squadra eccezionale il primo tempo e di enorme carattere il secondo. Ravenna battuto 2-0, Mandorlini se ne va senza stringere la mano a Cosmi [che tatticamente l'ha distrutto]. Mercoledì sarà ancora più dura, non è stato fatto ancora nulla x.com Salernitana in vantaggio ad inizio ripresa: Lescano punisce il RavennaStampaI playoff di Serie C entrano nella fase più delicata e non concedono margini d’errore. Questa sera all’Arechi va in scena Salernitana-Ravenna, gara valida per l’andata dei quarti di finale, un c ... salernonotizie.it Salernitana 2-0 col Ravenna ai play offArechi delle grandi occasioni ieri sera per il match d’andata dei quarti di finale dei playoff nazionali di serie C tra Salernitana e Ravenna . Circa 22000 spettatori hanno accolto sugli spalti le squ ... magazinepragma.com