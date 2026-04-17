La musica che gira intorno | il Pd di Chieti apre il dibattito sul ruolo degli spazi artistici e dell' economia dei festival

Il Partito Democratico di Chieti ha organizzato un incontro pubblico per discutere del ruolo degli spazi dedicati alla musica e degli eventi dal vivo nella crescita della città. L'iniziativa si concentra sul contributo culturale e sull’impatto economico dei festival musicali, con l’obiettivo di analizzare come queste attività influenzino lo sviluppo urbano e sociale. L’appuntamento si è svolto in un momento di attenzione crescente verso il settore culturale locale.

il Partito Democratico promuove un incontro pubblico dedicato al contributo culturale ed economico dei festival musicali e degli eventi dal vivo nello sviluppo urbano. L'appuntamento è Venerdì 17 aprile, alle ore 18, al Caffè Vittoria e si inserisce nel ciclo di iniziative programmatiche.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate ’Suner’, è la musica che gira intornoÈ sempre molto vivace la scena della musica dal vivo in Regione, grazie a una rete fitta di spazi dove è possibile suonare coltivando un rapporto,... Il Festival dell’Economia di Trento apre le porte alle idee delle nuove generazioniIl Festival dell’Economia di Trento apre ufficialmente le porte alle nuove generazioni, lanciando la call for ideas “Le Voci del Domani” che invita... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Chieti: Il PD apre il dibattito sull’impatto culturale ed economico dei festival musicali; La musica che gira intorno: il Pd di Chieti apre il dibattito sul ruolo degli spazi artistici e dell’economia dei festival; Dai trattori ai fitosanitari, la prevenzione scende in campo: le Asl abruzzesi alla 64ª Fiera nazionale dell’agricoltura di Lanciano; Uiltrasporti Abruzzo, Marcotullio confermato alla guida: ‘Il lavoro al cento del futuro regionale’. La musica che ci gira intorno - La musica riparte dai caruggi: nasce ‘Presidi Sonori’ lo studio di registrazione gratuito per i giovaniSabato 11 aprile l'inaugurazione nel museo viadelcampo29rosso: a disposizione spazi, strumentazione e professionisti per i nuovi talenti under 35. Trasformiamo le demo in dischi, respirando l'aria de ... lavocedigenova.it La musica che gira intorno e chi ascolteremo nel 2026L’anno dello scontro finale. Per molti (logori) titani del rock e del pop questo 2026 segnerà – fatalmente – l’ultimo giro di disco prima di passare la mano a pochi eroi e troppe mezze calzette ... ilfattoquotidiano.it La Guardia costiera di Pescara ha soccorso in mare aperto un 66enne greco a bordo di una nave passeggeri diretta ad Ancona. L’uomo, con possibile infarto in corso, è stato prelevato da un elicottero in zona e portato all’ospedale di Chieti in appena 10 minu facebook