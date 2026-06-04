“Gibellina. Epicentro di un sogno”. Il sogno di una rinascita attraverso l’arte. A mettersi sulle sue tracce sono stati gli studenti di quarta I dell’indirizzo Audiovisivo e multimediale del liceo artistico Boccioni di Milano che sono ripartiti dalla storia del terremoto che la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 colpì la Sicilia Occidentale e distrusse Gibellina, nella Valle del Belice, e dal sogno di Ludovico Corrao, all’indomani del terremoto: ricostruire Gibellina trasformandola in un laboratorio artistico e architettonico a cielo aperto. “Gibellina. Epicentro di un sogno” è stato presentato in anteprima all’Anteo Palazzo del Cinema: è il risultato di un’esperienza di formazione scuola-lavoro nell’ambito di “Gibellina Capitale dell’Arte Contemporanea 2026“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il documentario del Boccioni: "Gibellina, epicentro di un sogno. Si può ricostruire grazie all’arte"

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