A Gibellina Nuova, in Sicilia, si trova una grande scultura di acciaio alta ventisette metri, visibile lungo una strada provinciale nella valle del Belìce. Questa città è stata ricostruita dopo il terremoto che ha colpito la zona e si distingue per le opere d’arte pubblica che decorano le sue strade. La ricostruzione ha coinvolto artisti e architetti, dando vita a un luogo simbolo di rinascita e creatività.

C’è un luogo in Sicilia dove, percorrendo una strada provinciale nella valle del Belìce, ci si trova improvvisamente di fronte a una stella d’acciaio alta ventisette metri che cattura la luce del mezzogiorno e la rimanda al cielo come un segnale. Non è un’allucinazione. È l’ingresso di Gibellina Nuova, la città più piccola d’Europa con il patrimonio d’arte contemporanea più grande del continente: oltre cinquanta opere distribuite tra strade, piazze, giardini e colline, firmate da maestri come Alberto Burri, Pietro Consagra, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino, Alessandro Mendini, Ludovico Quaroni e decine di altri. Un museo a cielo aperto che non ha eguali al mondo — e che nasce, come spesso accade con le cose più straordinarie, da una catastrofe.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gibellina Nuova: la città nata due volte, dove l’arte ha ricostruito l’anima di un popolo

Notizie correlate

Chi è Elia Del Grande che ha sterminato la famiglia nel 1998: fuggito due volte e due volte arrestatoDel Grande era riuscito a fuggire una seconda volta dopo l'evasione dello scorso settembre durata 13 giorni.

Leggi anche: Scuole in Sicilia: 700.000€ per portare l’arte di Gibellina nelle aule

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Bando da 700 mila euro per la seconda edizione di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026; Gibellina 2026, arte contemporanea tra il Cretto e le Orestiadi; Gibellina, il 17 maggio Battiti al Cretto: arte e memoria sul segno di Burri; Gibellina chiama, Cusumano risponde: Così l'arte trasforma le ferite in futuro.

Gibellina 2026, arte contemporanea tra il Cretto e le OrestiadiNel 2026 Gibellina non si propone soltanto quale destinazione culturale da raggiungere, ma come uno dei luoghi più significativi da cui osservare la Sicilia contemporanea. Il titolo di Capitale Italia ... msn.com

Gibellina, la città diventata opera d’arte: perché la CNN la racconta come una Pompei modernaGibellina non è una semplice città siciliana, ma un luogo unico dove una tragedia si è trasformata in arte. La CNN la racconta come uno degli esempi più sorprendenti al mondo di rinascita culturale, ... ilmessaggero.it

Nuova Gibellina La città di Gibellina Nuova è stata costruita ex novo in seguito al terremoto che nel 1968 distrusse la maggior parte dei comuni della valle del Belice, in provincia di Trapani. Il sito su cui sorge l’attuale centro abitato dista undici chilometri dai ru - facebook.com facebook