Scuole in Sicilia | 700.000€ per portare l’arte di Gibellina nelle aule

La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di 700.000 euro destinato a progetti artistici nelle scuole dell'isola. L’obiettivo è portare l’arte di Gibellina nelle aule scolastiche e coinvolgere gli studenti in attività culturali. Le iniziative devono essere avviate entro il mese di maggio e rappresentano una delle azioni previste per promuovere la cultura tra i giovani.