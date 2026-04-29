Scuole in Sicilia | 700.000€ per portare l’arte di Gibellina nelle aule
La Regione Siciliana ha approvato un finanziamento di 700.000 euro destinato a progetti artistici nelle scuole dell'isola. L’obiettivo è portare l’arte di Gibellina nelle aule scolastiche e coinvolgere gli studenti in attività culturali. Le iniziative devono essere avviate entro il mese di maggio e rappresentano una delle azioni previste per promuovere la cultura tra i giovani.
? Cosa sapere La Regione Siciliana stanzia 700.000 euro per progetti artistici nelle scuole siciliane entro maggio.. Il bando Gibellina Capitale dell'Arte finanzia fino a 7.500 euro per ogni istituto scolastico.. L’assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale mette a disposizione 700 mila euro per finanziare la seconda edizione di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026, rivolta a tutti gli istituti scolastici della Sicilia. Il bando mira a connettere le nuove generazioni con il patrimonio culturale della città nel trapanese, un luogo che rappresenta un emblema di ricostruzione attraverso l’estetica dopo che il sisma del 1968 distrusse il precedente tessuto urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Temi più discussi: Sicilia: Istruzione, 700 mila euro destinati a tutte le istituzioni scolastiche dell’Isola, per la seconda edizione di Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026; Sicilia. Istruzione e cultura, 700 mila euro per Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026; Arte e futuro a Gibellina: la Regione investe sulla creatività degli studenti; Gibellina Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026: la Sicilia.
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