Il divieto di propaganda gender a scuola è legge | il Senato approva il ddl Valditara | Riforma storica

Il Senato ha approvato la legge che vieta la propaganda gender nelle scuole. La normativa stabilisce che l’educazione sessuale si basi sulla centralità della famiglia, escludendo ogni forma di indottrinamento. Il ministro ha definito la riforma storica. La legge entra in vigore subito, rafforzando il ruolo delle famiglie e limitando le tematiche considerate legate all’identità di genere in ambito scolastico.

Niente propaganda gender in classe, ribadita la centralità della famiglia nell’educazione sessuale dei figli e allontanamento dell’indottrinamento dalle aule scolastiche. Con 78 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, diventa legge il provvedimento che si propone di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie, o gli studenti maggiorenni, affinché possano esprimere il proprio consenso informato preventivo, per iscritto, a iniziative extracurriculari e agli ampliamenti dell’offerta formativa sui temi attinenti all’ambito sessuale. Plaude il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che spiega: Il divieto di propaganda gender a scuola è legge: Valditara: “Riforma storica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Romes Arena Justice: Punishing Female Defiance | History Unmasked

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