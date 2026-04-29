Strage di Gorla approvato all’unanimità dal Senato il ddl | è legge la giornata in memoria dei 184 bambini della scuola Crispi
Il Senato ha approvato all’unanimità un disegno di legge che istituisce ufficialmente una giornata dedicata alla memoria dei 184 bambini uccisi nel bombardamento aereo avvenuto durante un attacco in Lombardia. La legge, che rende ufficiale questa commemorazione, conclude così il suo percorso legislativo, sancendo un momento di ricordo ufficiale per le vittime della strage di Gorla.
Il provvedimento per onorare le vittime del bombardamento aereo lombardo ha concluso felicemente il suo iter parlamentare. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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