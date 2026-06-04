Un incontro promosso da Caritas Italiana si è svolto nella capitale, focalizzandosi sul diritto al cibo e sui sistemi alimentari futuri. L’evento ha riunito rappresentanti istituzionali e civili per discutere questioni legate all’accesso al cibo e alle sfide della sicurezza alimentare. Non sono stati forniti dettagli su partecipanti specifici o decisioni prese durante l’incontro.

Cosa: Un importante incontro istituzionale e civile promosso da Caritas Italiana incentrato sul diritto fondamentale al cibo e sul futuro dei complessi sistemi alimentari.. Dove e Quando: L’evento si svolgerà a Roma, presso gli spazi dell’Europa Experience – David Sassoli in Piazza Venezia 6C, la mattina del 5 giugno 2026, dalle ore 9.30 alle 13.00.. Perché: Per supportare e rilanciare concretamente l’Iniziativa dei Cittadini Europei Good Food For All, mirando a integrare sedici proposte normative essenziali per un sistema agroalimentare equo, inclusivo e sostenibile.. Una Sfida Globale nel Cuore di Roma. La città di Roma, da sempre crocevia di dialoghi internazionali e sede di importanti istituzioni legate all’alimentazione, si prepara ad accogliere un dibattito di fondamentale importanza per il nostro futuro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Diritto al Cibo: Incontro Caritas nella Capitale

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