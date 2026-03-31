A Firenze, sindacati, consumatori e cooperative hanno avviato un accordo per garantire l'accesso al cibo. La questione è al centro di un'iniziativa volta a contrastare l'aumento dei prezzi che sta svuotando i carrelli della spesa. L'iniziativa mira a tutelare il diritto al cibo in un contesto di crescente difficoltà economica.

FIRENZE – Il cibo sta smettendo di essere un diritto fondamentale per trasformarsi in un privilegio. È questo l’allarme lanciato questa mattina a Palazzo Medici Riccardi durante il convegno Povertà alimentare: la nuova frontiera della povertà sociale, organizzato congiuntamente da Federconsumatori Toscana, Spi Cgil Firenze e Unicoop Firenze. Un incontro per fotografare una crisi silenziosa e presentare strumenti concreti per arginarla. I numeri di un’emergenza strutturale. La morsa dell’inflazione e del carovita sta ridisegnando la mappa della fragilità in Toscana, dove la povertà assoluta ha raggiunto il 4,9% delle famiglie (circa 60mla nuclei), un dato più che raddoppiato dal 2008. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il carovita svuota i carrelli: a Firenze sindacati, consumatori e coop lanciano il patto per il diritto al cibo

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