Caritas Lecce e Arca Sud | un’alleanza per il diritto alla salute dei più fragili

In diverse aree della città, ci sono persone che incontrano difficoltà ad accedere alle cure mediche e ai servizi sanitari pubblici. Per affrontare questa situazione, due organizzazioni hanno deciso di collaborare, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei soggetti più vulnerabili. Questa alleanza mira a migliorare l’assistenza e a garantire un supporto concreto a chi si trova in condizioni di bisogno.

LECCE - In ogni quartiere, in ogni paese, esistono persone che non riescono a rivolgersi a un medico o ad accedere ai percorsi del Servizio sanitario nazionale. Per rispondere a questa emergenza, la Chiesa di Lecce, attraverso il braccio operativo della Caritas, ha deciso di compiere un passo.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Diritto alla salute. I dem attaccano: "Più garanzie""Diritto alla salute", il tour lombardo del Pd all’ascolto dei territori è partito l’altra sera da Aicurzio, 2mila anime, il Comune più piccolo della... Leggi anche: Edilizia pubblica a Bari, tra occupazioni abusive e morosità la sfida di Arca per garantire il diritto alla casa Approfondimenti e contenuti Si parla di: Povertà sanitaria. Intesa con Arca Sud: l’ambulatorio mobile Caritas nelle periferie di Lecce. Caritas Lecce e Arca Sud: un’alleanza per il diritto alla salute dei più fragiliCaritas Lecce e Arca Sud hanno siglato un accordo per portare assistenza medica gratuita nei rioni popolari tramite un ambulatorio mobile. L'iniziativa offre visite ed esami a persone fragili, sostenu ... lecceprima.it Caritas Lecce e Arca Sud insieme per assicurare assistenza sanitaria alle famiglie e alle persone più fragiliLECCE - La povertà si manifesta in tanti modi per le persone più fragili, e quello di non potersi curare è una delle situazioni più difficili da affrontare. corrieresalentino.it