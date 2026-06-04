il deputato erik pretto lascia la lega

Il deputato Erik Pretto ha annunciato il suo abbandono della Lega, partito al quale era iscritto dal 2009 e con cui è stato eletto nel 2018. La sua decisione si verifica dopo diversi anni di militanza nel partito. Non sono state fornite motivazioni ufficiali per la scelta di lasciare l’organizzazione politica. Pretto ha svolto il ruolo di parlamentare dal 2018.

Un altro addio nella Lega. Erik Pretto, deputato vicentino ha deciso di lasciare il partito, a cui era iscritto dal 2009 e di cui era parlamentare dal 2018. «Me ne vado perché ho ricevuto un affronto personale e politico che mai avrei immaginato. Mi ribello ad un tentativo evidente di colpire la mia reputazione. Un tentativo meschino», ha detto in un’intervista al Giornale di Vicenza riferendosi alla richiesta di espulsione per presunte inadempienze rispetto agli obblighi di versamento della quota mensile in favore del Carroccio. «Le modalità di questa vicenda hanno rappresentato un’insanabile rottura del rapporto di fiducia. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma il mio disagio, come sa bene chi mi conosce, non nasce oggi», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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