AGI - Matteo Salvini aveva promesso che contro i morosi avrebbe fatto sul serio. "Chi non si mette in regola coi contributi è fuori", aveva minacciato durante l'ultima riunione con i gruppi parlamentari. E, dopo il passaggio della deputata Laura Ravetto con Futuro nazionale di Roberto Vannacci, la minaccia rischia di diventare reale nei confronti del collega vicentino Erik Pretto. Per il deputato è stato avviato un iter disciplinare, con segnalazione al consiglio di disciplina e garanzia, che potrebbe portare all'espulsione. Nella lettera inviata, anticipata dal "Mattino di Padova", si esorta Pretto a saldare il contributo dovuto al partito, ancora inevaso, in segno di "rispetto delle migliaia di militanti che lavorano e investono tempo nella Lega". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lega, rischio espulsione per il 'moroso' Erik Pretto

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