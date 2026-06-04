Il deputato ha annunciato di aver lasciato la Lega, criticando il cambiamento nel suo ruolo. In un'intervista, ha affermato che il partito, che un tempo rappresentava i militanti, si è trasformato in un gruppo dominato dalle rendite di posizione degli eletti. Queste dichiarazioni evidenziano una percezione di perdita di coerenza rispetto ai principi originari del partito.

AGI - Il deputato Erik Pretto lascia la Lega e, in un'intervista al Giornale di Vicenza, spiega: "La Lega è sempre stato il partito dei militanti, invece è diventato il partito delle rendite di posizione degli eletti. Non abbiamo una linea politica su quasi nulla. Si rincorrono le tendenze social per sperare di recuperare qualche voto, si urlano slogan senza che questi vengano concretizzati in serie azioni di governo". E sull'iter disciplinare che era stato avviato dal partito per il mancato versamento di alcuni contributi, Pretto aggiunge: "Quel provvedimento disciplinare è infondato e pretestuoso". La replica di Paolo Borchia. "Arriva un giorno in cui si deve decidere se si è militanti o se si vuole fare i politici di professione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il deputato Erik Pretto saluta la Lega, "non ha una linea politica"

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