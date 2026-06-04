il demone che fa agitare aryna sabalenka

Un anno fa, Aryna Sabalenka appariva in conferenza stampa con un aspetto sconvolto, i capelli disordinati e gli occhi spenti. La tennista sembrava turbata, con uno sguardo rivolto verso il basso e un’espressione di disagio. La sua postura e il volto trasmettevano segnali di nervosismo e affaticamento, differenziandosi dal solito atteggiamento più rilassato durante gli incontri pubblici. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni di questo stato, né su eventuali eventi che lo abbiano causato.

Un anno fa Aryna Sabalenka si presentava in conferenza con l’aria sconvolta. I capelli in disordine, gli occhi spenti e bassi. Aveva appena perso una finale traumatica contro Coco Gauff al Roland Garros. Arrivava da numero uno e favorita, era stata in vantaggio e aveva controllato la maggior parte degli scambi. Sentiva di poter vincere la partita, di avere in mano il proprio destino, e invece aveva perso. Era arrabbiata per aver sciupato l’occasione, ma forse anche perché deve essere devastante la sensazione che la cosa che ti riesce meglio nella vita, un'abilità costruita su anni di lavoro e costanza, può abbandonarti nei momenti più importanti, e sembra non dipendere da te. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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