Aryna Sabalenka esulta per Sinner dopo che al Miami Open il loro destino si è intrecciato ancora

Durante il Miami Open, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno entrambi conquistato il titolo, completando il Sunshine Double. Questa vittoria rappresenta la sesta volta in poco più di due anni che i due giocatori ottengono lo stesso risultato in un torneo. La loro presenza nel medesimo evento ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, sottolineando la loro costanza nel circuito.