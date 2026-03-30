Aryna Sabalenka esulta per Sinner dopo che al Miami Open il loro destino si è intrecciato ancora
Durante il Miami Open, Jannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno entrambi conquistato il titolo, completando il Sunshine Double. Questa vittoria rappresenta la sesta volta in poco più di due anni che i due giocatori ottengono lo stesso risultato in un torneo. La loro presenza nel medesimo evento ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, sottolineando la loro costanza nel circuito.
Jannik Sinner e Aryna Sabalenka hanno realizzato il Sunshine Double e per la sesta volta in poco più di due anni hanno vinto lo stesso torneo. Sabalenka si è congratulata con Jannik dopo il titolo del Miami Open. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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