Il ddl sul fine vita è stato rimandato in Commissione dopo che l'Aula ha deciso di non votare il testo proposto dalla maggioranza di sinistra. Le opposizioni hanno accusato questa scelta di essere un tentativo di bloccare la legge, mentre un esponente di centrodestra ha negato si tratti di una strategia dilatoria. Nel frattempo, il centrodestra ha ripreso a discutere il proprio documento sulla materia.

Il disegno di legge sulla «Morte volontaria medicalmente assistita», il cosiddetto Fine vita, torna nelle commissioni Affari sociali e Giustizia per proseguire l’esame. Il Senato ieri pomeriggio ha approvato con 88 voti a favore, 59 contrari, nessun astenuto, la questione sospensiva presentata dal capogruppo di Fdi a Palazzo Madama, Lucio Malan. «Non certamente al fine di procrastinare i tempi, ma al fine di trovare una soluzione su questa delicata materia», ha precisato Malan, «alla luce di quanto riferito» dal presidente della commissione Sanità e Affari sociali del Senato, Franco Zaffini, il quale aveva spiegato che «procede l’esame in commissione di un testo della maggioranza che riunisce tutti gli altri». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il ddl sul Fine vita torna in Commissione. L’Aula non vota il testo della sinistra

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Tutto come da copione. Il ddl sul fine vita non fa neanche in tempo ad approdare per la prima volta in Aula, quella del Senato, che viene rispedito dalla maggioranza in commissione. Nel primo pomeriggio a palazzo Madama si consuma un debutto lampo co x.com

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