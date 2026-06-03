Fine vita | il Senato rimanda il DDL in commissione dopo il voto
Il Senato ha deciso di rinviare in commissione il disegno di legge sul fine vita, senza arrivare al voto finale. La maggioranza ha optato per un rinvio tecnico, lasciando aperte le modifiche al testo. Sono previsti emendamenti che potrebbero modificare alcuni passaggi del disegno di legge, ma ancora non sono stati approvati. La discussione proseguirà nelle prossime sedute della commissione.
Perché la maggioranza ha scelto il rinvio tecnico invece del voto finale?. Quali emendamenti cambieranno il testo del disegno di legge in commissione?. Come influirà questo ritardo sulla sentenza della Corte Costituzionale del 2019?. Chi trarrà vantaggio dal blocco del dibattito parlamentare sulla materia?.? In Breve Voto in aula 88 favorevoli e 59 contrari per la questione sospensiva. Proposta di FdI rimandata alle commissioni Affari sociali e Giustizia. Critica di Alfredo Bazoli sul rischio di fine legislatura tra un anno. Peppe De Cristofaro cita l'obbligo della sentenza 242 del 2019.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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