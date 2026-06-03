Fine vita | il Senato rimanda il DDL in commissione dopo il voto

Notizia in breve

Il Senato ha deciso di rinviare in commissione il disegno di legge sul fine vita, senza arrivare al voto finale. La maggioranza ha optato per un rinvio tecnico, lasciando aperte le modifiche al testo. Sono previsti emendamenti che potrebbero modificare alcuni passaggi del disegno di legge, ma ancora non sono stati approvati. La discussione proseguirà nelle prossime sedute della commissione.