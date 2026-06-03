Fine vita il Senato ferma il ddl Bazoli | passa lo stop della maggioranza ora si torna in commissione Forza Italia insiste sulla mediazione
Il Senato ha respinto il disegno di legge sul fine vita. La maggioranza ha approvato uno stop, rimandando il testo alle commissioni Giustizia e Sanità. La proposta, a prima firma di un membro dell’opposizione, sarà quindi riesaminata nelle commissioni. Forza Italia ha ribadito la propria posizione sulla mediazione. La legge, che aveva già avuto un primo passaggio in Aula, ora torna indietro per ulteriori approfondimenti.
Il primo approdo in Aula della legge sul fine vita si trasforma subito in uno stop. Il ddl a prima firma Alfredo Bazoli, sottoscritto dalle opposizioni, torna nelle commissioni Giustizia e Sanità del Senato. L’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato la questione sospensiva presentata da Fratelli d’Italia. Una decisione che rimette il dossier nelle mani dei relatori Pierantonio Zanettin, di Forza Italia, e Ignazio Zullo, di FdI, chiamati a proseguire il lavoro sul testo base della maggioranza. E che infrange le speranze delle opposizioni, che puntavano a portare al voto il proprio testo. A rendere le distanze insanabili, alla base c’è sempre un punto: quanto e come coinvolgere il Servizio sanitario nazionale nella procedura. 🔗 Leggi su Open.online
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