Fine vita il Senato ferma il ddl Bazoli | passa lo stop della maggioranza ora si torna in commissione Forza Italia insiste sulla mediazione

Notizia in breve

Il Senato ha respinto il disegno di legge sul fine vita. La maggioranza ha approvato uno stop, rimandando il testo alle commissioni Giustizia e Sanità. La proposta, a prima firma di un membro dell’opposizione, sarà quindi riesaminata nelle commissioni. Forza Italia ha ribadito la propria posizione sulla mediazione. La legge, che aveva già avuto un primo passaggio in Aula, ora torna indietro per ulteriori approfondimenti.