Cnu Cus Ferrara chiude con tre medaglie | Roversi per la quarta volta sul podio
Il Cus Ferrara ha concluso i Campionati nazionali universitari primaverili del Piemonte Orientale 2026 con tre medaglie vinte nelle ultime giornate di gara. Tra i premi, spicca la quarta medaglia conquistata da un atleta che ha salito il podio per la quarta volta. I risultati hanno contribuito ad aumentare il medagliere complessivo della squadra.
Si chiudono nel migliore dei modi i Campionati nazionali universitari primaverili del Piemonte Orientale 2026 per il Cus Ferrara, che nelle ultime giornate di gara ha arricchito ulteriormente il proprio medagliere con risultati di assoluto prestigio.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Tre medaglie per il Cus Ferrara in chiusura dei CNU 2026 ift.tt/qoBROF2 x.com
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