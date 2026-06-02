Cnu Cus Ferrara chiude con tre medaglie | Roversi per la quarta volta sul podio

Notizia in breve

Il Cus Ferrara ha concluso i Campionati nazionali universitari primaverili del Piemonte Orientale 2026 con tre medaglie vinte nelle ultime giornate di gara. Tra i premi, spicca la quarta medaglia conquistata da un atleta che ha salito il podio per la quarta volta. I risultati hanno contribuito ad aumentare il medagliere complessivo della squadra.