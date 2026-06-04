Il cuore rossonero batte a Gallipoli Il 3 luglio torna l’evento Il Festival del Milanismo
Il 3 luglio si terrà a Gallipoli l’edizione 2023 di “Il Festival del Milanismo”. L’evento si svolge in un momento di crisi societaria e sportiva per il club. La manifestazione si svolge nella cittadina pugliese e si propone di celebrare la passione per il Milan. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sugli ospiti. L’evento rappresenta un appuntamento annuale dedicato ai tifosi e agli appassionati.
GALLIPOLI – Il cuore rossonero continua a palpitare freneticamente anche in un momento storico molto delicato sotto l’aspetto societario e sportivo. E dopo otto anni dalla prima edizione, la città di Gallipoli si appresta ad ospitare il secondo appuntamento del “Festival del Milanismo” che si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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