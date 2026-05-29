Torna il Festival del Fundraising | il più grande evento in Europa dedicato a raccolta fondi e sostenibilità del Terzo Settore

Dal 3 al 5 giugno 2026, al Palacongressi di Riccione, si svolgerà il Festival del Fundraising, l’evento più grande in Europa dedicato alla raccolta fondi e alla sostenibilità del Terzo Settore. La manifestazione riunisce professionisti e organizzazioni del settore, offrendo spazi di confronto e approfondimento. La tre giorni si concentra su strategie di raccolta fondi e pratiche sostenibili, attirando partecipanti da diverse parti del continente.

Dal 3 al 5 giugno 2026 torna al Palacongressi di Riccione il Festival del Fundraising, il più grande evento in Europa dedicato alla raccolta fondi e alla sostenibilità del Terzo Settore. Giunto alla sua 19ª edizione, il Festival è oggi molto più di un appuntamento formativo. È il luogo in cui nonprofit, aziende, istituzioni e professionisti si incontrano per confrontarsi su come generare impatto reale, costruire relazioni e dare sostenibilità ai progetti. Con oltre 4.500 presenze attese nei tre giorni, più di 600 organizzazioni coinvolte e oltre 100 sessioni formative, il Festival rappresenta un ecosistema unico dove idee, competenze e visioni si trasformano in collaborazioni concrete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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