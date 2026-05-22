Piegaro Da oggi l’evento Torna il Festival del Vetro
Da oggi e fino a domenica, il borgo di Piegaro accoglie la settima edizione del Festival del Vetro, un evento dedicato alla lavorazione artistica del materiale. Durante la manifestazione, saranno presenti esposizioni di opere realizzate da artisti, dimostrazioni di tecniche di lavorazione e workshop aperti al pubblico. Il centro storico si anima con installazioni e stand dedicati al vetro, attirando visitatori interessati a scoprire le varie fasi di creazione e i differenti stili espositivi.
Il borgo di Piegaro si prepara a trasformarsi, da oggi a domenica, nella capitale della lavorazione artistica con la settima edizione del Festival del Vetro. Tre giorni di eventi, laboratori e dimostrazioni dal vivo che celebrano una tradizione millenaria, richiamando maestri vetrai di rilievo nazionale e internazionale. Il programma spazia dalle tecniche Tiffany alla vetrofusione, dall’incisione alla creazione di perle, fino alle vetrate legate a piombo e alle spettacolari esibizioni notturne di soffiatura alla fornace. L’intero centro storico sarà coinvolto con artisti di strada, spettacoli e una mostra mercato dedicata. Tra le novità... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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