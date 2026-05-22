Piegaro Da oggi l’evento Torna il Festival del Vetro

Da oggi e fino a domenica, il borgo di Piegaro accoglie la settima edizione del Festival del Vetro, un evento dedicato alla lavorazione artistica del materiale. Durante la manifestazione, saranno presenti esposizioni di opere realizzate da artisti, dimostrazioni di tecniche di lavorazione e workshop aperti al pubblico. Il centro storico si anima con installazioni e stand dedicati al vetro, attirando visitatori interessati a scoprire le varie fasi di creazione e i differenti stili espositivi.

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