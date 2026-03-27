Criscitiello contro Elkann | Non è ‘malato’ di Juve Ha commesso molti errori e deve lasciare Ha azzeccato solo una scelta

Un giornalista ha dichiarato che il presidente della società dovrebbe lasciare il ruolo, sostenendo che ha commesso diversi errori e ha preso una sola decisione corretta. La sua opinione si basa su dichiarazioni recenti in cui ha consigliato pubblicamente l’addio del dirigente, sottolineando che non è affetto da problemi di salute legati alla gestione della squadra.

Criscitiello in una delle ultime dichiarazioni ha consigliato a Elkann di lasciare la Juve perché non ‘malato’ nel club bianconero. Le parole. Il panorama calcistico italiano è scosso dalle ultime dichiarazioni di Michele Criscitiello, che dai microfoni di Sportitalia ha lanciato un’analisi al vetriolo sulla situazione attuale in casa bianconera. Secondo il noto giornalista, la crisi della Vecchia Signora non è passeggera, ma strutturale, legata a una visione societaria che sembra aver smarrito la propria anima competitiva. L’affondo di Criscitiello parte dai vertici, mettendo in discussione la scelta degli uomini chiave per la rinascita del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Criscitiello contro Elkann: «Non è ‘malato’ di Juve. Ha commesso molti errori e deve lasciare. Ha azzeccato solo una scelta» Articoli correlati Rampulla su Di Gregorio: «Deve ignorare le critiche, non ha commesso errori gravi»Nel panorama attuale dei portieri che ruotano intorno alla Juventus, vengono messe in luce riflessioni attente sulla gestione della rosa tra... Funerali Domenico Caliendo, Don Patriciello al GdI: “Il bambino è figlio di tutti, chi ha commesso errori deve pagare” - VIDEOPrima dell'inizio dei funerali del piccolo Domenico Caliendo, Don Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, è stato intervistato dal Giornale... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Criscitiello contro Elkann Non è... Temi più discussi: Criscitiello furioso: Calciatori strapagati, errori da Serie B. Si rischiano amare conseguenze; Criscitiello contro Comolli: 'Va mandato via, non può essere il futuro della Juve'; Pedullà: 'A Roma e Juve gli ultimi da mettere in discussione sono gli allenatori'. Criscitiello: Elkann non è malato di Juve, dovrebbe lasciare. Ha commesso tanti erroriNel suo intervento a Sportitalia, Michele Criscitiello ha analizzato senza mezzi termini il momento della Juventus, indicando criticità profonde nella gestione del club: I ... tuttojuve.com Criscitiello distrugge Comolli: 'Va mandato via, non può essere il futuro della Juve'Il giornalista aggiunge: 'Il francese ha cannato completamente il mercato estivo tanto che Spalletti non ha giocatori' ... it.blastingnews.com Il duro comento di Criscitiello contro l'Italia e in particolare su Retegui - facebook.com facebook youtu.be/xgatZVHMKUEis… Se vi siete persi la puntata di SiCafé di oggi, potete recuperarla qui! Attivate le notifiche e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati! @MCriscitiello #Sportitalia #Criscitiello x.com