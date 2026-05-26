Sciolto il consiglio comunale a Torre Annunziata | nominato il commissario
Le dimissioni del sindaco di Torre Annunziata sono diventate ufficiali e definitive. Il prefetto di Napoli ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale e ha sospeso i lavori dell’assemblea. Contestualmente, è stato nominato un commissario prefettizio che gestirà l’amministrazione fino a nuove elezioni. La decisione è stata presa dopo che le dimissioni del primo cittadino sono diventate irrevocabili.
Diventano efficaci e irrevocabili le dimissioni del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha quindi avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale e, nel contempo, ha sospeso il Consiglio comunale e nominato commissario prefettizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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