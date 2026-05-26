Sciolto il consiglio comunale a Torre Annunziata | nominato il commissario

Notizia in breve

Le dimissioni del sindaco di Torre Annunziata sono diventate ufficiali e definitive. Il prefetto di Napoli ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale e ha sospeso i lavori dell’assemblea. Contestualmente, è stato nominato un commissario prefettizio che gestirà l’amministrazione fino a nuove elezioni. La decisione è stata presa dopo che le dimissioni del primo cittadino sono diventate irrevocabili.