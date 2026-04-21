La concessione avrà durata di nove anni si cerca un gestore per il campo da tennis al coperto | tutte le informazioni
Il Comune di Gatteo ha aperto una procedura pubblica per affidare in concessione la gestione di un campo da tennis coperto situato in via Alessandro Volta a Sant'Angelo di Gatteo. La durata prevista dell'accordo è di nove anni. L'avviso pubblico fornisce tutte le indicazioni necessarie per chi volesse presentare la propria candidatura per gestire l'impianto sportivo.
Il Comune di Gatteo ha pubblicato un avviso pubblico per l'affidamento in concessione strumentale della gestione dell'impianto sportivo al coperto destinato al gioco del tennis a Sant'Angelo di Gatteo, in via Alessandro Volta 26.“La struttura - spiega una nota - di proprietà comunale, è composta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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