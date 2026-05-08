Perugia il Comune cerca un nuovo gestore per il Centro del riuso di San Marco

Il Comune di Perugia ha avviato la ricerca di un nuovo gestore per il Centro del riuso di San Marco. La decisione è stata presa con una delibera della giunta comunale datata 8 aprile 2026, che prevede la pubblicazione di un bando pubblico per individuare l’ente o la società incaricata di gestire l’area. L’obiettivo è mantenere l’attività del centro e garantirne la continuità operativa.

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Il Centro del riuso di San Marco a Perugia cerca un nuovo gestore. Con atto dell'8 aprile 2026 la giunta Comunale, al fine di continuare ad assicurare la piena operatività del Centro del riuso, ha deliberato di procedere all’individuazione del soggetto gestore mediante pubblicazione di apposito.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torna a vivere l’ex centro giovani di Santa Giustina, il Comune cerca un gestore La stagione estiva è alle porte: il centro culturale cerca un nuovo gestore per il barCEGLIE MESSAPICA - La stagione estiva si avvicina e con essa le prospettive di un significativo aumento del turismo nella Valle d'Itria. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Comunicato Stampa del 30 aprile 2026 - In evidenza immigrazione; Perugia, una settimana di eventi per ridare centralità al centro storico: torna Risveglio di Primavera; Terni. Dopo la protesta il Comune è pronto a restringere la Ztl; La città che cambia: Perugia immagina il domani, convegno lunedì 11 maggio. Perugia e la movida, il Comune cerca altri informatori civiciPERUGIA - La presenza degli informatori civici in centro storico andrà avanti almeno fino alla fine dell’anno, con possibilità di prorogare il servizio anche nei primi due mesi del 2026. A fronte dei ... ilmessaggero.it Perugia, notti da incubo in centro. Il Comune chiede più controlli: Rafforzare i servizi nelle vie a rischioPerugia, 16 dicembre 2025 – Riteniamo necessario che, come già avvenuto in passato, venga rafforzata la presenza e l’attività di controllo nelle aree interessate, anche attraverso servizi mirati e ... lanazione.it Tropea torna al voto, le preoccupazioni dei cittadini: sanità e viabilità al centro del dibattito | INTERVISTE - facebook.com facebook