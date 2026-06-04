Il college la centrale l’autobus | anche la guerra dei buoni fa schifo
Un attacco missilistico ha colpito un collegio, causando almeno cinque vittime. Un'esplosione in una centrale ha provocato blackout e feriti. Un autobus è stato colpito da un razzo, con diversi passeggeri feriti o uccisi. Tre episodi avvenuti negli ultimi giorni contribuiscono a una serie di incidenti che continuano a mietere vittime e danni nei territori coinvolti nel conflitto.
Tre episodi recenti in quella tragedia, che pare purtroppo senza fine, chiamata guerra tra Russia e Ucraina. Starobilsk, regione di Luhansk, territorio occupato dai russi: 16 droni ucraini colpiscono il college dell’Università pedagogica e uccidono 22 studenti. Enerhodar: un drone ucraino colpisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia (la più grande d’Europa, occupata dai russi), in un punto assai prossimo ai reattori. L’allarme è internazionale e mobilita anche Rafael Grossi, il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Terzo episodio: nella regione di Donetsk (occupata dai russi) un drone ucraino colpisce un autobus russo di linea diretto verso la Crimea: 8 morti, tutti civili ovviamente. 🔗 Leggi su It.insideover.com
1950s Girl Gangs: The Secret War for the Streets
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Da ieri o l'altro ieri account, bot filorussi e scimmie varie su tutti i social stanno diffondendo l'immagine a sinistra: si tratta di un college di Vinnycja, Ucraina centrale. Quell'immagine è modificata ma non con AI. Sotto, a destra, la foto reale. x.com
Da oltre dieci anni Centrale Fies sviluppa percorsi di sostegno e valorizzazione delle pratiche artistiche di artiste e artisti italiani razzializzati e con background migratorio, attraverso progetti di affirmative action dedicati alle arti performative. Tra le collaborazion facebook
Sono un artista alla Marvel Studios, (X-Men '97, Il tuo amichevole Spider-Man di quartiere), chiedimi qualsiasi cosa! reddit