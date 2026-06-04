Il college la centrale l’autobus | anche la guerra dei buoni fa schifo

Notizia in breve

Un attacco missilistico ha colpito un collegio, causando almeno cinque vittime. Un'esplosione in una centrale ha provocato blackout e feriti. Un autobus è stato colpito da un razzo, con diversi passeggeri feriti o uccisi. Tre episodi avvenuti negli ultimi giorni contribuiscono a una serie di incidenti che continuano a mietere vittime e danni nei territori coinvolti nel conflitto.