Mi fa schifo | Kristen Stewart contro la Hollywood dei miliardari

Da movieplayer.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la presentazione del film in concorso alla Croisette, l'attrice ha espresso parole dure nei confronti della Hollywood contemporanea, definendola disgustosa. Ha criticato il mondo del cinema statunitense, sostenendo che oggi è dominato dai miliardari e lontano dagli artisti. La sua presenza in occasione dell'evento ha attirato l'attenzione, mentre ha commentato pubblicamente la situazione attuale dell'industria cinematografica hollywoodiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'attrice, sulla Croisette per accompagnare l'eccentrico Full Phil del francese Quentin Dupieux, ha sparato a zero contro la Hollywood di oggi lontana dagli artisti. Kristen Stewart non ha peli sulla lingua quando si tratta di criticare il sistema di Hollywood che premia i miliardari, impedendo agli indipendenti di lavorare creando arte e non altri miliardi. Parole dure quelle pronunciate dall'attrice al Festival di Cannes, dove è intervenuta per presentare il nuovo folle lungometraggio del francese Quentin Dupieux, Full Phil, dove interpreta la figlia di Woody Harrelson. Kristen Stewart è la nuova musa del cinema d'autore Quando è stata contattata da Quentin Dupieux per apparire nel suo film, Kristen Stewart non ci ha pensato su nemmeno un attimo e si è gettata a capofitto in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

mi fa schifo kristen stewart contro la hollywood dei miliardari
© Movieplayer.it - "Mi fa schifo": Kristen Stewart contro la Hollywood dei miliardari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Kristen Stewart e l’ombra di Diana: un legame viscerale e opprimenteKristen Stewart descrive un legame emotivo persistente e quasi opprimente con Lady Diana, manifestatosi dopo l’interpretazione della Principessa nel...

Kristen Stewart debutta nelle serie TV con un ruolo perfetto per leiL'attrice, che da tempo fa sempre più attenzione ai ruoli che sceglie nella sua carriera, è pronta per la sua nuova sfida con il debutto in una serie...

kristen stewart mi fa schifo kristenMi fa schifo: Kristen Stewart contro la Hollywood dei miliardariL'attrice, sulla Croisette per accompagnare l'eccentrico Full Phil del francese Quentin Dupieux, ha sparato a zero contro la Hollywood di oggi lontana dagli artisti. movieplayer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web