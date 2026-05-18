Durante la presentazione del film in concorso alla Croisette, l'attrice ha espresso parole dure nei confronti della Hollywood contemporanea, definendola disgustosa. Ha criticato il mondo del cinema statunitense, sostenendo che oggi è dominato dai miliardari e lontano dagli artisti. La sua presenza in occasione dell'evento ha attirato l'attenzione, mentre ha commentato pubblicamente la situazione attuale dell'industria cinematografica hollywoodiana.

L'attrice, sulla Croisette per accompagnare l'eccentrico Full Phil del francese Quentin Dupieux, ha sparato a zero contro la Hollywood di oggi lontana dagli artisti. Kristen Stewart non ha peli sulla lingua quando si tratta di criticare il sistema di Hollywood che premia i miliardari, impedendo agli indipendenti di lavorare creando arte e non altri miliardi. Parole dure quelle pronunciate dall'attrice al Festival di Cannes, dove è intervenuta per presentare il nuovo folle lungometraggio del francese Quentin Dupieux, Full Phil, dove interpreta la figlia di Woody Harrelson. Kristen Stewart è la nuova musa del cinema d'autore Quando è stata contattata da Quentin Dupieux per apparire nel suo film, Kristen Stewart non ci ha pensato su nemmeno un attimo e si è gettata a capofitto in . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Mi fa schifo": Kristen Stewart contro la Hollywood dei miliardari

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