Martín Landaluce ha 20 anni e Rafael Jódar 19. Sono considerati tra i futuri talenti del tennis spagnolo. Landaluce studia filosofia, mentre Jódar frequenta un college negli Stati Uniti.

Martín Landaluce ha 20 anni. Rafael Jódar 19. Sono i due prossimi (presunti) campioni del tennis spagnolo. Sono già in mezzo a noi. E hanno – tra le altre cose – un minimo comune denominatore che rappresenta forse un tratto inedito di questa nuova generazione: sono secchioni. Hanno un percorso diverso, ma con lo stesso tono d’applicazione non solo sportiva. El Paìs li ha intervistati entrambi prima del Roland Garros, e c’è un link. Landaluce ha scelto di non passare prestissimo pro. “Vincere gli US Open juniores (nel 2022, ndr) e avere tutti quegli occhi puntati addosso e quell’interesse a quell’età mi ha preparato per quello che è venuto dopo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Landaluce, Jódar e l’era dei tennisti secchioni: uno legge filosofia, l’altro fa il college negli Usa

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