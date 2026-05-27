Landaluce Jódar e l’era dei tennisti secchioni | uno legge filosofia l’altro fa il college negli Usa
Martín Landaluce ha 20 anni e Rafael Jódar 19. Sono considerati tra i futuri talenti del tennis spagnolo. Landaluce studia filosofia, mentre Jódar frequenta un college negli Stati Uniti.
Martín Landaluce ha 20 anni. Rafael Jódar 19. Sono i due prossimi (presunti) campioni del tennis spagnolo. Sono già in mezzo a noi. E hanno – tra le altre cose – un minimo comune denominatore che rappresenta forse un tratto inedito di questa nuova generazione: sono secchioni. Hanno un percorso diverso, ma con lo stesso tono d’applicazione non solo sportiva. El Paìs li ha intervistati entrambi prima del Roland Garros, e c’è un link. Landaluce ha scelto di non passare prestissimo pro. “Vincere gli US Open juniores (nel 2022, ndr) e avere tutti quegli occhi puntati addosso e quell’interesse a quell’età mi ha preparato per quello che è venuto dopo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Notizie e thread social correlati
Iran, abbattuti due caccia Usa: «Salvato uno dei due piloti, l'altro è disperso»Nello stretto di Hormuz, due navi, una francese e una giapponese, sono passate oggi.
Leggi anche: Iran, abbattuto un caccia Usa: «Salvato uno dei due piloti». Precipitato vicino a Hormuz un altro jet americano | Che cosa sappiamo
Temi più discussi: Da Jodar a Fonseca: le possibili mine vaganti del Roland Garros 2026; Sinner e il record delle vittorie nei Masters 1000: l'elenco dei successi; Sinner ha rivali? Cosa ci si può attendere da Djokovic? Le 5 domande al Roland Garros; Diego Nargiso: Sinner a Roma ha fatto un gesto d'amore per gli italiani. Altrove non so come finiva.
La Spagna ha un grande campione, Alcaraz, ma altri due giovani tennisti stanno prendendo la stessa strada, Landaluce e Jodar, due grandi realtà, ormai. facebook
I tennisti scelgono il loro Top 5 per il 2030 reddit
paolo bertolucci (@paolobertolucci) / Posts and Replies x.com
L'Italia perde un pezzo agli Internazionali: Bellucci fuori al terzo turno, vince LandaluceSeconda giornata di sedicesimi di finale agli Internazionali di Roma con in campo quattro tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluce. Grande impresa, invece, ... sportmediaset.mediaset.it
ATP Roma, Landaluce: Sento che posso giocarmela con chiunque, su tutte le superficiIl mio obiettivo stagionale era migliorare sul rosso, ha dichiarato Landaluce. Il mio Slam preferito? Wimbledon ... ubitennis.com