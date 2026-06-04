Il club Antichi Sanniti organizza la 100 km del Matese

Da casertanews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutto pronto per l’undicesima edizione dei “100 Km del Matese” del Club Antichi Sanniti di Piedimonte Matese. Evento iscritto a Calendario Asi-categoria Trofeo Marco Polo, manifestazione turistico-culturale senza prove di regolarità che negli scorsi anni ha già accordato agli Antichi Sanniti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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