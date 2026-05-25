Un atleta ha completato la 100 km del Passatore, descrivendo l’esperienza come un viaggio affascinante. Dopo aver terminato la gara, ha detto che si prenderà alcuni giorni di riposo e si dedicherà al recupero. L’obiettivo è tornare a correre con calma, con l’intenzione di partecipare alla maratona di New York nel mese di novembre.

«Ora vado a dormire poi per qualche giorno mi riposo e con calma riprenderò a correre. Ma l'idea è quella a novembre di tornare a alla maratona di New York.». Giulio Gallera, consigliere regionale di Forza Italia e già assessore alla sanità durante uno dei periodi più complicati della nostra storia recente, l'emergenza Covid, in genere finisce sulle pagine delle cronache dei quotidiani per la su attività politica che non per quella sportiva. Oggi invece «tocca» ribaltare il racconto. La notte scorsa infatti Gallera ha corso e finito la 100 chilometri del Passatore, un delle più iconiche se non la più iconica, della ultramaratone in circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gallera corre la 100 km del Passatore: "Un viaggio affascinante"

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