In Piazza del popolo Alessio Milani concede il bis | è lui il re della 100 km del Passatore

Alessio Milani ha vinto per la seconda volta la 100 km del Passatore, corsa tra Firenze e Faenza. Ha completato il percorso in 6 ore, 47 minuti e 47 secondi durante la 51esima edizione della gara.

Alessio Milani concede il bis. In 6 ore 47 minuti e 47 secondi ha conquistato la 51esima edizione della edizione della 100 km del Passatore (Firenze-Faenza). Lo scorso anno avevatagliato il traguardo in 6 ore, 50 minuti e 29 secondi. L'organizzazione ha confermato il raggiungimento del tetto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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