Il Cinema in piazza | il premio Oscar Pawel Pawlikowski presenta My Summer of Love

La XII edizione de Il Cinema in Piazza, organizzata e promossa dalla Fondazione Piccolo America, è pronta ad accogliere venerdì 5 giugno, ore 21.15, a Piazza San Cosimato il premio Oscar Pawel Pawlikowski.Il regista polacco, fresco vincitore del Prix de la mise en scène durante l’ultima edizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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