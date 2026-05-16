Durante il festival di Cannes 2026, un regista noto per le sue candidature agli Oscar ha fatto una dichiarazione sorprendente. In un intervento pubblico, ha affermato di non riuscire a comprendere appieno la realtà contemporanea. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei presenti, suscitando discussioni tra pubblico e addetti ai lavori. Questa affermazione ha fatto riflettere sulla percezione della società attuale, anche da parte di figure di spicco nel mondo del cinema.

Quando un regista due volte candidato all’Oscar ammette di non capire il mondo in cui vive, qualcosa di profondo sta accadendo. Pawel Pawlikowski, il cineasta polacco che ha conquistato l’Academy Award con Ida nel 2013 e una nomination alla regia per Cold War nel 2019, è arrivato al Festival di Cannes 2026 con Fatherland, un film ambientato nella Germania divisa del 1949. E la sua spiegazione per questa scelta temporale è disarmante nella sua onestà intellettuale. Durante la conferenza stampa di venerdì al festival francese, quando gli è stato chiesto se vedesse paralleli tra quel periodo storico e i giorni nostri, Pawlikowski ha risposto senza giri di parole: “ Sono perduto oggi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non capisco il mondo di oggi”: Pawel Pawlikowski spiazza Cannes 2026

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