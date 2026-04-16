Arriva a Firenze al cinema il Premio Oscar Mr Nobody Against Putin
A Firenze arriva per la prima volta al cinema il documentario premiato con l’Oscar nel 2026, intitolato “Mr. Nobody Against Putin”. Il film, diretto da David Borenstein e Pavel Talankin, racconta la storia di un insegnante in una scuola durante un conflitto armato. Si tratta di un reportage che mostra in modo diretto come si vive e si resiste in un contesto di guerra, senza filtri o filastrocche.
Arriva per la prima volta in sala a Firenze “Mr. Nobody against Putin - Il film contro tutte le guerre”, il documentario Premio Oscar 2026, diretto da David Borenstein e Pavel Talankin, la testimonianza di un insegnante in una scuola durante la guerra, reportage “segreto” di come il potere.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Mr. Nobody Against Putin - Trailer del film vincitore del Premio Oscar come Miglior Documentario
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