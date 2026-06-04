Il cinema come strumento di libertà | presentazione del documentario Nanni Balestrini | poetry boy di Nina di Majo

Da salernotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 giugno 2026 alle ore 18:30, nello scenario storico di Palazzo Bonito Oliva, presso l'archivio "Living Theatre" di Caggiano, si terrà la proiezione del documentario "Nanni Balestrini: Poetry Boy", firmato da Nina di Majo, seguito da un dibattito sul ruolo dell'arte come strumento di libertà. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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