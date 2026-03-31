A dieci anni dalla scomparsa di un ricercatore italiano in Egitto, un'università aderisce a un'iniziativa nazionale che prevede la proiezione di un documentario dedicato alla libertà di ricerca. L'evento si inserisce nell'ambito di un ricordo pubblico, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di un giovane studioso e di sensibilizzare sul tema della libertà accademica.

L’Ateneo peloritano partecipa al progetto che coinvolge 76 università italiane. In Aula Magna la proiezione del documentario e un confronto sui temi della ricerca e dei diritti accademici Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto, ma il suo nome continua a risuonare nelle aule universitarie come simbolo di libertà di studio e di ricerca negata. Martedì 21 aprile, alle ore 16.30, nell’Aula Magna dell’Ateneo, si terrà la proiezione speciale del documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, seguita da un dibattito dedicato ai temi della libertà di studio e della ricerca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Nel nome di Giulio Regeni, UniMe aderisce all’iniziativa nazionale: proiezione del documentario sulla libertà di ricerca

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