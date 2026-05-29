Saul Nanni, giovane attore protagonista del film La Gioia, sta per ricevere il premio di ShorTS 2026. La cerimonia si svolgerà questa sera, con il riconoscimento assegnato per la sua interpretazione. Nanni, con il volto innocente e lo sguardo intenso, ha conquistato la giuria e il pubblico. La premiazione si terrà in una sala gremita di spettatori e addetti ai lavori.

Saul Nanni, il giovane ragazzo dalla faccia d’angelo e l’anima dannata del film La Gioia, sta per ricevere un importante premio. Dopo il debutto al cinema del film diretto da Nicolangelo Gelormini, di pochi mesi fa, l’attore non ha smesso di farsi notare per la sua precoce bravura attoriale. Adesso, alla 27ma edizione del festival in programma a Trieste dal 26 giugno al 4 luglio riceve il prestigioso premio degli ShorTS 2026. Ma noi, un pò ce lo aspettavamo. Lo ShorTS International Film Festival, giunto alla 27a edizione e in programma dal 26 giugno al 4 luglio 2026, ha annunciato il Premio Prospettiva 2026. Il prestigioso riconoscimento,... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Saul Nanni, giovane promessa del cinema italiano. A lui il premio di ShorTS 2026

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