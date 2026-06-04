Il Chelsea chiede un prezzo enorme per il terzino sinistro Marc Cucurella

Il Chelsea valuta il terzino sinistro Marc Cucurella 61 milioni di sterline. La cifra rappresenta un messaggio chiaro all’Atletico Madrid: per acquistarlo bisognerà pagare un importo elevato. La valutazione è stata resa nota recentemente e sottolinea l’interesse del club a mantenere alta la richiesta di mercato per il giocatore. Finora, non ci sono conferme di trattative in corso, ma la cifra stabilita potrebbe influenzare eventuali negoziati futuri.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La valutazione di Marc Cucurella di 61 milioni di sterline da parte del Chelsea è un messaggio forte per l’Atletico Madrid: se lo vogliono, dovranno pagare una cifra considerevole. Secondo Ben Jacobs di talkSPORT, l’Atletico dovrebbe aprire i colloqui nelle prossime settimane, con il club spagnolo che farà del terzino sinistro del Chelsea uno dei suoi obiettivi difensivi chiave quest’estate. Il prezzo di partenza del Chelsea è di circa 70 milioni di euro61 milioni di sterline, mentre l’Atletico preferirebbe un accordo più vicino ai 50 milioni di euro43 milioni di sterline, secondo il rapporto. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Dal punto di vista del Chelsea, la valutazione elevata ha senso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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