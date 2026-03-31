Un giocatore del Chelsea ha espresso critiche sulla politica di trasferimento del club, dichiarando che il team non avrebbe dovuto licenziare l’allenatore precedente. La comunicazione è stata pubblicata recentemente online e riguarda le decisioni prese dalla dirigenza riguardo alle rotazioni e alle partenze dello staff tecnico. La notizia si aggiunge alle discussioni attuali sulla gestione della squadra in questa stagione.

2026-03-31 12:05:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Marc Cucurella afferma che il Chelsea ha sbagliato a licenziare Enzo Maresca a gennaio, sostenendo che ciò ha portato a “instabilità”, e ha sottolineato la sua frustrazione per la politica di trasferimento del club. Maresca è stato espulso il giorno di Capodanno con il Chelsea quinto nella classifica della Premier League e sei mesi dopo che i londinesi avevano vinto la Coppa del Mondo per club demolendo 3-0 i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain. Liam Rosenior è stato il suo sostituto e, pur essendo attento a non criticare l’ex allenatore di Hull e Strasburgo, Cucurella ha espresso chiaramente il suo disappunto per la partenza di Maresca. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Marc Cucurella critica la politica di trasferimento del Chelsea e afferma che il club non avrebbe dovuto licenziare Enzo Maresca

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