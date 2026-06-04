È stato annunciato un accordo tra Israele, Libano e Stati Uniti per il rinnovo del cessate il fuoco lungo il confine tra i due paesi. L’intesa stabilisce un'interruzione delle ostilità, ma non significa la fine della guerra. La tregua riguarda principalmente le aree di conflitto e non coinvolge altre zone o eventuali eventi futuri. La notizia è stata comunicata da tutte le parti coinvolte senza dettagli su eventuali condizioni o durate.

L’accordo annunciato da Israele, Libano e Stati Uniti per il rinnovo del cessate il fuoco lungo il confine israelo-libanese rappresenta molto più di una tregua locale. Dietro l’intesa mediata a Washington si intravede infatti uno dei nodi centrali della crisi mediorientale degli ultimi mesi: il tentativo dell’amministrazione Trump di separare il dossier libanese dal più ampio confronto con l’Iran, mentre Teheran cerca di fare esattamente il contrario. Secondo i termini dell’accordo, Hezbollah dovrebbe cessare completamente gli attacchi contro Israele e ritirare i propri operativi dal settore meridionale del Libano. In alcune aree pilota, il controllo esclusivo della sicurezza verrebbe assunto dalle Forze armate libanesi, con l’esclusione di qualsiasi attore armato non statale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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© Linkiesta.it - Il cessate il fuoco tra Israele e Libano c’è, non basta a chiudere la guerra

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Explainer: Tensions Mount Over Israel-Lebanon Conflict As Regional Ceasefire Fraying Within 48 Hours

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