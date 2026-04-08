In Libano, la prima giornata di cessate il fuoco tra Iran e la coalizione israeliano-americana si è conclusa con scontri intensi, rappresentando il giorno più difficile dall’inizio del conflitto mediorientale. Nonostante l’accordo, le ostilità continuano nel territorio libanese, mentre le operazioni militari condotte da Israele proseguono senza limiti. La situazione rimane tesa, con violenti episodi registrati nelle aree di confine e nelle zone circostanti.

La prima giornata di formale cessate il fuoco tra l’Iran e la coalizione israelo-americana è stata anche la più dura mai vissuta dal Libano dall’inizio della fase più acuta del conflitto mediorientale. Nel pomeriggio dell’8 aprile Israele ha bombardato a tappeto la capitale libanese Beirut nonostante fossero emerse voci che Hezbollah, la milizia legata all’Iran, fosse disponibile ad adeguarsi al cessate il fuoco del patrono centroasiatico. Teheran e il Partito di Dio vedono la Terza guerra del Golfo e la Quarta guerra del Libano come un conflitto comune e inscindibile. Il governo israeliano di Benjamin Netanyahu no, e forse sarebbe corretto... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Libano, il cessate il fuoco in Iran non ferma Israele: la guerra senza limiti di Netanyahu

Iran, Netanyahu: “Il cessate il fuoco non include il Libano”Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione diffusa dal suo ufficio afferma che il cessate il fuoco di due settimane...

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Temi più discussi: Netanyahu: Israele sostiene il cessate il fuoco con l'Iran. Libano è escluso; Israele, Netanyahu: il cessate il fuoco non vale per il Libano; Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Israele punta sul Libano da 48 anni: l'obiettivo è creare una zona di sicurezza.

Il cessate il fuoco non porta pace in Libano: Israele non si fermaNonostante gli sforzi del presidente Aoun per ricomprendere anche questo fronte nell'intesa mediata dal Pakistan, il governo Netanyahu ha intensificato nelle ultime ore le azioni militari. Hezboll ... asianews.it

Ue a Israele: Cessate il fuoco anche in Libano | Ma Netanyahu continua la guerra contro HezbollahUe a Israele dopo tregua Usa Iran: Includere anche il Libano. Ma Netanyahu annuncia che continua guerra contro Hezbollah: cosa succede ora ... ilsussidiario.net

Attacchi devastanti, un massacro di civili. Centinaia tra morti e feriti per un’operazione che Israele ha denominato internamente “Oscurità eterna”. A poche ore dall’intesa tra Stati Uniti e Iran, l’esercito di Tel Aviv oscura il cessate il fuoco e colpisce il Libano in u - facebook.com facebook

Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com