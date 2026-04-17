Iran la guerra in diretta | in vigore il cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele-Libano In Francia riunione con 30 Paesi

Dopo l’attacco di Israele e degli Stati Uniti, è entrato in vigore un cessate il fuoco di 10 giorni tra le Forze di difesa israeliane e le milizie del partito sciita in Libano. La tregua è iniziata a mezzanotte e riguarda la regione del Libano, mentre in Francia si tiene una riunione con rappresentanti di 30 Paesi per discutere della situazione. La guerra in Iran continua a ricevere aggiornamenti.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: da mezzanotte è iniziato il cessate il fuoco di 10 giorni in Libano tra le Forze di difesa israeliane e le milizie del partito militante sciita Hezbollah.🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra Iran, i negoziati in corso per un cessate il fuoco - 1mattina News 06/04/2026

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