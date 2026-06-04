Il cessate il fuoco secondo Trump

La bizzarra definizione di "cessate il fuoco" di Trump ai giornalisti: "In quella parte del mondo" (Iran, ndr) "è quando spari in modo più moderato". 🔗 Leggi su Today.it

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Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran

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Iran, verso il secondo round di negoziati. Trump: «La guerra può finire entro aprile». Ma per ripartire serve un cessate il fuoco in Libano – La direttaGli Stati Uniti hanno dichiarato che la guerra del Golfo è quasi conclusa, secondo quanto affermato dal presidente durante un’intervista televisiva.

Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e IranIl Pakistan ha annunciato di aver proposto un secondo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, con l’intenzione di ospitarli a Islamabad nei...

Temi più discussi: Libano, Trump annuncia un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah; Medio Oriente - Hezbollah vuole una tregua completa. Trump: i colloqui con l'Iran proseguono; Libano, Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Poi striglia Netanyahu: Sei un pazzo; Raid in Libano, interviene Trump. Hezbollah accetta il cessate il fuoco.

Giornalista: Come definisce un cessate il fuoco? Donald Trump: In quella parte del mondo, un cessate il fuoco significa che stai sparando più moderatamente. Così Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca il 3 giugno in cui il presidente USA x.com

I mercati crollano mentre i piani di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran non portano a nulla, lasciando Trump con un'opzione militare per riaprire lo Stretto di Hormuz reddit

Iran, altolà della Camera a Trump: Ritiri le truppe. Ma lui può porre il veto. Raid Idf su GazaIsraele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, che escluderanno Hezbollah. ilmessaggero.it

Guerra in Iran, la diretta | Israele e Libano concordano cessate il fuoco. Camera Usa ordina a Trump ritiro truppe dall’IranWsj: il presidente Usa attaccherà l’Iran solo se saranno uccisi soldati americani. Beirut denuncia attacchi israeliani anche dopo annuncio della tregua condizionata ... milanofinanza.it