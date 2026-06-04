Il cessate il fuoco secondo Trump

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La bizzarra definizione di "cessate il fuoco" di Trump ai giornalisti: "In quella parte del mondo" (Iran, ndr) "è quando spari in modo più moderato". 🔗 Leggi su Today.it

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Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran

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