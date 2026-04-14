Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran
Il Pakistan ha annunciato di aver proposto un secondo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, con l’intenzione di ospitarli a Islamabad nei prossimi giorni. La proposta arriva prima della scadenza del cessate il fuoco tra le due nazioni, secondo quanto riferito dall’agenzia Ap, che ha citato due funzionari pachistani. La decisione sarà valutata dalle parti coinvolte nel prossimo periodo.
"Il Pakistan ha proposto di ospitare un secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad nei prossimi giorni, prima della fine del cessate il fuoco": lo scrive l’agenzia Ap sul suo sito citando due funzionari pachistani. I funzionari, hanno aggiunto che la proposta dipenderà dalla richiesta, da parte delle parti, di una sede diversa.🔗 Leggi su Feedpress.me
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A #PingPong @tonicapuozzo1 “Dietro al Pakistan c’è la Cina e Putin in fondo. La Cina è il vero avversario della Casa Bianca ed è il vero supporto dell’Iran, si capisce bene che punta di più sulla stabilità. Non permetterebbe a Trump una vittoria che muterebb x.com