Il Pakistan ha proposto un secondo round di negoziati per il cessate il fuoco tra Usa e Iran

Il Pakistan ha annunciato di aver proposto un secondo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, con l’intenzione di ospitarli a Islamabad nei prossimi giorni. La proposta arriva prima della scadenza del cessate il fuoco tra le due nazioni, secondo quanto riferito dall’agenzia Ap, che ha citato due funzionari pachistani. La decisione sarà valutata dalle parti coinvolte nel prossimo periodo.