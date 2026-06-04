Il centrodestra schierato a difesa della frontiera | Contrari a eliminare i controlli con la Slovenia

Da triesteprima.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra si oppone alla proposta della Commissione europea di eliminare i controlli alle frontiere con la Slovenia. La Lega ribadisce la propria posizione a favore del mantenimento delle misure di controllo attualmente in vigore, anche in risposta alla richiesta di riapertura avanzata dall’Unione. La discussione riguarda la gestione delle frontiere e le modalità di controllo per garantire la sicurezza.

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Continua la difesa da parte della Lega dei controlli alle frontiere dopo la richiesta della Commissione europea al governo Meloni di riaprire i confini. Dopo il senatore Marco Dreosto è la volta dell'europarlamentare Anna Cisint che si dice fermamente contraria ad eliminare i controlli con la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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