Controlli con la Slovenia all' acqua di rose e report insufficienti | Bruxelles bacchetta il governo ecco il documento
La Commissione europea ha diffuso un rapporto che critica l'Italia per controlli alle frontiere interne considerati insufficienti. In particolare, viene evidenziato che i controlli con la Slovenia sono stati effettuati senza verificare pienamente le fonti ufficiali, risultando in un quadro di monitoraggio parziale. Bruxelles invita il governo italiano a migliorare le procedure, eliminando gradualmente i controlli tra i Paesi membri, ma il rapporto sottolinea che le verifiche finora svolte non sono state complete.
L'Unione europea raccomanda all'Italia di “adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne”, ma senza fermarsi alle informazioni veicolate senza andare alla fonte, ovvero al documento presentato oggi 2 giugno dalla Commissione europea, ecco che la pagella italiana sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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