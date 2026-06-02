Controlli con la Slovenia all' acqua di rose e report insufficienti | Bruxelles bacchetta il governo ecco il documento

Da triesteprima.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha diffuso un rapporto che critica l'Italia per controlli alle frontiere interne considerati insufficienti. In particolare, viene evidenziato che i controlli con la Slovenia sono stati effettuati senza verificare pienamente le fonti ufficiali, risultando in un quadro di monitoraggio parziale. Bruxelles invita il governo italiano a migliorare le procedure, eliminando gradualmente i controlli tra i Paesi membri, ma il rapporto sottolinea che le verifiche finora svolte non sono state complete.

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L'Unione europea raccomanda all'Italia di “adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne”, ma senza fermarsi alle informazioni veicolate senza andare alla fonte, ovvero al documento presentato oggi 2 giugno dalla Commissione europea, ecco che la pagella italiana sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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