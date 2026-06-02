Controlli con la Slovenia all' acqua di rose e report insufficienti | Bruxelles bacchetta il governo ecco il documento

Notizia in breve

La Commissione europea ha diffuso un rapporto che critica l'Italia per controlli alle frontiere interne considerati insufficienti. In particolare, viene evidenziato che i controlli con la Slovenia sono stati effettuati senza verificare pienamente le fonti ufficiali, risultando in un quadro di monitoraggio parziale. Bruxelles invita il governo italiano a migliorare le procedure, eliminando gradualmente i controlli tra i Paesi membri, ma il rapporto sottolinea che le verifiche finora svolte non sono state complete.