Il ministro dell’Interno ha annunciato la proroga dei controlli al confine tra Italia e Slovenia, prolungando le misure di sorveglianza già in atto. Da inizio operazione sono stati effettuati 648 arresti sulla rotta balcanica, secondo quanto comunicato dal governo. La decisione si inserisce in un’azione più ampia di contrasto all’immigrazione clandestina, con controlli rafforzati lungo la frontiera. La misura resterà in vigore fino a nuova comunicazione.

Stretta del governo contro l’immigrazione clandestina. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interviene sulla questione del confine tra Italia e Slovenia annunciando la proroga dei controlli. Perché la lotta all’immigrazione irregolare è da sempre uno dei punti qualificanti del programma di governo di Meloni e del centrodestra, ma gli arrivi non riguardano solo le coste della Penisola: c’è anche la rotta balcanica. Numeri migliorano, azione di contrasto continua. L’azione messa in campo negli ultimi anni dall’Esecutivo e i risultati dimostrati dai numeri sono la risposta sull’efficacia delle politiche messe in campo nel corso degli anni, soprattutto se si guarda alla netta diminuzione del numero di persone arrivate in Italia attraverso sbarchi illegali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Piantedosi proroga i controlli al confine con la Slovenia: “Ad oggi 648 arresti sulla rotta balcanica”

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